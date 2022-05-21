Премьер Казахстана провел встречу с главой "Росатома"
Премьер Казахстана Смаилов обсудил с главой "Росатома" Лихачевым сотрудничество в энергетике
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АЛМА-АТА, 21 мая — ПРАЙМ. Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов провел встречу с гендиректором госкорпорации "Росатом" Алексеем Лихачевым, передает пресс-служба кабмина.
Отмечается, что Смаилов и Лихачев обсудили обсудили широкий круг вопросов, касающийся сотрудничества в энергетической сфере. В том числе был затронут вопрос расширения совместной работы по проектам добычи урана. Российская сторона выразила заинтересованность в продолжении инвестиций в уранодобывающую отрасль Казахстана в целях для укрепления энергобезопасности двух государств.
Кроме того, были рассмотрены перспективы сотрудничества в области атомной энергетики.
По итогам встречи Смаилов и Лихачев подтвердили готовность продолжать тесное сотрудничество для успешной реализации имеющихся проектов, а также обсуждать новые возможности для партнерства, говорится в сообщении.
https://1prime.ru/energy/20220521/836950808.html
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