АЛМА-АТА, 21 мая — ПРАЙМ. Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов провел встречу с гендиректором госкорпорации "Росатом" Алексеем Лихачевым, передает пресс-служба кабмина. "Росатом" работает над снижением рисков для своих зарубежных проектов

Отмечается, что Смаилов и Лихачев обсудили обсудили широкий круг вопросов, касающийся сотрудничества в энергетической сфере. В том числе был затронут вопрос расширения совместной работы по проектам добычи урана. Российская сторона выразила заинтересованность в продолжении инвестиций в уранодобывающую отрасль Казахстана в целях для укрепления энергобезопасности двух государств.

Кроме того, были рассмотрены перспективы сотрудничества в области атомной энергетики.

По итогам встречи Смаилов и Лихачев подтвердили готовность продолжать тесное сотрудничество для успешной реализации имеющихся проектов, а также обсуждать новые возможности для партнерства, говорится в сообщении.