В Словакии объявили о завершении строительства газопровода для СПГ
Минэкономики Словакии: словацко-польский газопровод будет запущен в ближайшее время
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МОСКВА, 22 мая — ПРАЙМ. Строительство словацко-польского газопровода длиной 164 километра, по которому с балтийского побережья Польши в Словакию сможет переправляться сжиженный природный газ (СПГ), будет завершено в ближайшее время. Об этом сообщила пресс-служба минэкономики Словакии.
"Запуск словацко-польского газопровода вступает в заключительную фазу, предстоит его тестирование. Общая длина газопровода составляет 164 километра, из них 103 километра приходится на словацкую часть – от госграницы до компрессорной станции в поселке Вельке-Капушаны. Новый газопровод будет способствовать диверсификации источников и обеспечению энергетической безопасности Словакии", — говорится в пресс-релизе ведомства.
https://1prime.ru/energy/20220522/836956181.html
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