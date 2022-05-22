МОСКВА, 22 мая — ПРАЙМ. Строительство словацко-польского газопровода длиной 164 километра, по которому с балтийского побережья Польши в Словакию сможет переправляться сжиженный природный газ (СПГ), будет завершено в ближайшее время. Об этом сообщила пресс-служба минэкономики Словакии. СМИ: минэкономики Германии хочет ликвидировать газовую сеть

"Запуск словацко-польского газопровода вступает в заключительную фазу, предстоит его тестирование. Общая длина газопровода составляет 164 километра, из них 103 километра приходится на словацкую часть – от госграницы до компрессорной станции в поселке Вельке-Капушаны. Новый газопровод будет способствовать диверсификации источников и обеспечению энергетической безопасности Словакии", — говорится в пресс-релизе ведомства.