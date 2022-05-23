МОСКВА, 23 мая — ПРАЙМ. Россия заняла второе место в рейтинге стран по дешевизне газа для населения, на первой строчке расположился Казахстан, а на третьей — Белоруссия, говорится в исследовании РИА Новости. Путин и Лукашенко обсудят развитие российско-белорусских отношений

"Наиболее дешёвый газ… приобретают жители Казахстана, где в пересчёте на российскую валюту он стоит 4,1 рубля за кубометр. На втором месте находится Россия с ценой 6,7 рубля за кубометр. Третье место занимает Белоруссия, где газ дороже, чем в России, на три рубля", — следует из рейтинга стран по доступности газа для населения, подготовленном экспертами РИА Рейтинг по заказу РИА Новости.

В пятёрку по дешевизне газа вошли Турция и Венгрия.

Самый дорогой газ в Европе покупают жители Скандинавии — Швеции и Дании, чуть меньше за него платят в Нидерландах и Испании, говорится в исследовании РИА Новости.

"Самый дорогой газ приобретают жители Швеции. В пересчёте на российскую валюту кубометр голубого топлива местным потребителям обойдётся в 137 рублей. Далее в рейтинге по дороговизне газа следуют Дания, Нидерланды и Испания. В этих странах кубометр газа стоит более 80 рублей", — свидетельствует рейтинга стран по доступности газа для населения, который подготовили эксперты РИА Рейтинг по заказу РИА Новости.

Для оценки стоимости газа для населения эксперты РИА Рейтинг проанализировали цены на голубое топливо в пересчёте на рубли. Доступность газа для конечного потребителя определяется не только его стоимостью, но и уровнем дохода граждан, уточняется в исследовании.

Доступность газа для конечного потребителя определяется не только его стоимостью, но и уровнем дохода граждан, уточняется в исследовании.

Для оценки стоимости газа для населения эксперты РИА Рейтинг проанализировали цены на голубое топливо в пересчёте на рубли.

Аналитики отмечают, что приведённые ими объём доступного газа и цены на него являются оценкой среднего уровня для населения и приведены для сравнения исходя из официальных тарифов и данных статистики. Поэтому показатели могут отличаться в каждом конкретном случае в зависимости от размера заработка, места проживания в пределах государства, объёмов потребления газа семьёй, наличия газовых плит и прочего.

Европейский рынок газа в 2021 году испытал беспрецедентный рост цен, который в некоторых странах привёл к острому энергетическому кризису. Средняя стоимость газа на крупнейшей в регионе биржевой площадке — голландской TTF — за год выросла более чем в пять раз и в 2021 году составила 573,9 доллара за тысячу кубометров. При этом в декабре цена пару дней превышала 2000 долларов, что на тот момент являлось историческим рекордом.

Одной из причин роста цен стал температурный фактор, так как в первом квартале 2021 года температура в Европе была значительно ниже, чем в 2020 году. Кроме того, из-за снижения добычи газа в Нидерландах и Норвегии, а также оттока сжиженного природного газа из Европы в Азию на рынке в период активного заполнения газохранилищ стала ощущаться нехватка газа. Одновременно с этим из-за маловетреной погоды произошло снижение выработки электроэнергии на ветровых электростанциях. Наконец, в 2021 году до рекордного уровня выросли цены на выбросы СО2 и заставили потребителей замещать угольную генерацию газовой.