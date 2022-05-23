МОСКВА, 23 мая — ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе впервые с апреля находятся ниже 950 долларов за тысячу кубометров, снижаются относительно расчетной цены пятницы на 5%, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. Польша разрывает соглашение на поставку газа из России

Июньские фьючерсы на газ — по индексу крупнейшего европейского хаба TTF — с самого открытия сессии торгуются в минусе. Первые фьючерсные контракты продавались за 909,7 доллара за тысячу кубометров, что на 5,6% ниже расчетной цены предыдущего дня торгов — 963,4 доллара, к 10:00 находились на уровне 914 долларов за тысячу кубов (-5%).

Последний раз снижение до 950 долларов фиксировалось 19 апреля. Тогда ценовой минимум составил 949,2 доллара. Цены на газ в Европе в этом году резко выросли после начала военной операции на Украине: если по итогам 23 февраля расчётная цена ближайших фьючерсов составила 1038,6 доллара за тысячу кубометров, то 24 февраля она подскочила почти на 50% — до 1555,5 доллара.

В начале марта котировки из-за опасений запрета на импорт российских энергоресурсов четыре дня подряд обновляли исторические максимумы. Ценовой рекорд в 3892 доллара был достигнут 7 марта (+275% к 23 февраля), а расчётная цена по итогам дня составила 2560,7 доллара за тысячу кубометров (+146,5%).

Но затем котировки перешли к устойчивому снижению, минимальная за два месяца расчётная цена была зафиксирована 25 апреля — 1027,1 доллара за тысячу кубометров (−1,1% к 23 февраля). После этого газовые фьючерсы вновь пошли в рост и достигали 1370 долларов за тысячу кубометров. Новый скачок котировок был связан с остановкой поставок "Газпрома" в Польшу и Болгарию из-за их отказа оплачивать газ в рублях.