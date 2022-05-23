МОСКВА, 23 мая — ПРАЙМ. Компания "Россети" запустила онлайн-сервис по аттестации оборудования для поставщиков.

Как отмечается в сообщении в официальном Телеграмм-канале, новый ресурс attestation.rosseti.ru позволяет дистанционно подавать заявки на проверку качества электротехнического оборудования и отслеживать статус вплоть до утверждения заключения аттестационной комиссии. Проект направлен на оптимизацию бизнес-процессов и повышение прозрачности процедур.

Система нацелена на обеспечение высокого уровня надежности и безопасности сетевого комплекса, а также защиту добросовестных поставщиков, поскольку позволяет эффективно выявлять контрафакт и некачественную продукцию.

Сейчас в реестр включено более 1 000 наименований различного оборудования, материалов и систем.

Компания "Россети" — одна из крупнейших электросетевых компаний в мире. Имущественный комплекс "Россетей" включает 35 дочерних и зависимых обществ, которые работают в 78 регионах России. В состав ПАО "Россети" входят такие ДЗО как "Россети ФСК ЕЭС", "Россети Центр", "Россети Тюмень", "Россети Центр и Приволжье", "Россети Московский регион", "Россети Урал" и другие.