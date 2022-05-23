НЬЮ-ДЕЛИ, 23 мая — ПРАЙМ. Сохранение высоких цен на нефть — в районе 110 долларов за баррель — может вызвать мировую рецессию, заявил министр нефти Индии Хандип Синг Пури на полях Всемирного экономического форума в Давосе. Байден исключил возможность начала рецессии в США

Цены на энергоносители подскочили на мировом рынке после начала специальной военной операци РФ на Украине и волны экономических санкций со стороны запада в отношении России. Так, баррель Brent торгуется около 110 долларов с конца февраля. Топливо дорожает по всему миру, подтягивая за собой рекордную за десятки лет инфляцию как в США, так и в странах Европы.

"Соединенные Штаты, которые являются ведущей экономикой в 18-20 триллионов долларов, сталкиваются с самыми высокими темпами инфляции за последние 50 лет. Соединенное Королевство, еще одна важная экономика, сталкивается с самым резким снижением уровня жизни со времен Второй мировой войны… Некоторые очень важные страны Латинской Америки сталкиваются с острыми кризисами. Проблема в том, что если цены на нефть останутся на уровне 110 долларов, то вы говорите не просто об инфляции, тогда вы говорите о более серьезных угрозах. Вот тут-то и начинается слово на "Р" (рецессия)", — сказал Пури телеканалу CNBC-TV18, отвечая на вопрос об ожиданиях от энергетических рынков на фоне геополитической ситуации, которая может не улучшиться в ближайшее время.

"Я думаю, что есть общая цена, которую нужно заплатить. И если мировая экономика пойдет в этом направлении, всем, включая потребителей нефти, включая производителей нефти, всем придется столкнуться с последствиями", — добавил Пури.