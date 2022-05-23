КИШИНЕВ, 23 мая — ПРАЙМ. "Молдовагаз" поддерживает тариф на газ на прежнем уровне, но не видит предпосылок для его снижения, несмотря на то, что закупочная цена для Молдавии может снизиться почти на 200 долларов за тысячу кубометров, сообщил глава компании Вадим Чебан. Молдавия рассчитывает на помощь США в восстановлении экономики

Власти страны в октябре договорились с "Газпромом" о продлении контракта на поставку газа в республику при условии проведения аудита задолженности компании "Молдовагаз" в 2022 году. Вице-премьер Андрей Спыну сообщил, что тендер на проведение аудита провалился, в том числе из-за событий на Украине, поскольку многие компании отказались приезжать. Это могло привести к прекращению поставок газа с 1 мая, но "Газпром" официально подтвердил, что запланировал необходимые республике объемы топлива.

"В апреле цена достигла уровня 1194 доллара, а в мае ожидается цена около 920 долларов за тысячу кубометров, "Молдовагаз" поддерживает тариф на прежнем уровне. Соответственно, говорить о предпосылках для снижения тарифа в текущих условиях абсолютно преждевременно", — написал Чебан в Telegram-канале.

Он объяснил это тем, что в январе этого года при изменении тарифа в стоимость природного газа для конечных потребителей закладывалась закупочная цена размером в 620 долларов за тысячу кубометров.

"Газпром" и "Молдовагаз" 29 октября 2021 года после длительных переговоров продлили контракт на поставку газа сроком на пять лет, начиная с 1 ноября. "Газпром" заявил, что с учетом ситуации в Молдавии было принято решение подписать контракт практически на условиях молдавской стороны, но при условии своевременной 100-процентной оплаты текущих платежей.