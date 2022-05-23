МОСКВА, 23 мая — ПРАЙМ. Власти Сербии планируют 25 мая обсудить с венгерскими коллегами закупки объемов в хранилищах Венгрии для закачки своего газа, а также 26-27 мая ожидаются переговоры с Россией о поставках газа. Об этом заявил сербский президент Александр Вучич. Глава "Молдовагаза" не видит причин для снижения тарифа на газ в стране

"Мы не можем просто выкопать яму и сделать хранилище газа, оно должно быть там, где ранее были нефть и газ. Ранее мы не получали разрешение на создание нового хранилища Итебей от российской стороны, надеюсь, что сможем его получить и построим в Сербии", — сообщил глава государства журналистам в понедельник.

По словам Вучича, Сербия не сможет выкачивать больше 5 миллионов кубических метров в сутки из действующего подземного хранилища газа Банатски-Двор.

"Это очень трудные вопросы, нам предстоят переговоры с российской стороной (о поставках газа), верю, в четверг или пятницу. После этого будем знать больше", — подчеркнул президент Сербии.