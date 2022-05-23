МОСКВА, 23 мая — ПРАЙМ. Средние цены на все виды топлива на АЗС Москвы за период с 16 по 23 мая остались прежними, следует из данных Московской топливной ассоциации (МТА). Цены на нефть растут на 1% в ожидании повышения спроса

Как и неделю назад, марки Аи-92 и Аи-95 стоят 47,80 и 53,02 рубля за литр соответственно, дизельное топливо — 54,10 рубля.

После резкого снижения в прошлом отчетном периоде сразу на 16 копеек цены на бензин Аи-100 также не изменились и остались на уровне 60,97 рубля. Такая динамика неделю назад была связана с исключением из статистики сети АЗС Shell, где эта марка стоила дороже, чем на других заправках.

Цены на бензин на московских АЗС стали заметно расти в 2020 году, дизельное топливо дорожало с середины января 2021 года. Это произошло вслед за бурным ростом цен на бирже. Летом прошлого года темпы роста цен на горючее ускорились настолько, что обсуждались меры их сдерживания, вплоть до запрета экспорта и соглашения с нефтяниками, но они не были приняты. Стоимость топлива в Москве стабилизировалась и перешла к постепенному снижению в начале марта 2022 года.