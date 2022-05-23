МОСКВА, 23 мая — ПРАЙМ. Россия продолжает поставлять свою нефть через море на прежнем уровне, показатель снизился незначительно, несмотря на отказ некоторых компаний закупать это российские энергоресурсы. Об этом сообщило агентство Блумберг со ссылкой на соответствующие данные. Россия и Ирак обсудили план сотрудничества по нефти и газу

По сообщению агентства, общие отгрузки нефти незначительно снизились за неделю по 20 мая. Из российских экспортных терминалов было отправлено 32 танкера с 24 миллионами баррелями энергоресурса.

Таким образом, за семь дней по 20 мая объем поставок российской нефти морскими путями составил 3,44 миллиона баррелей в сутки, что на 3% меньше показателя предыдущей недели.

Блумберг также пояснил, что еженедельные данные могут меняться в зависимости от времени отправления танкеров, на которое оказывают влияние погодные условия.