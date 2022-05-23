МОСКВА, 23 мая — ПРАЙМ. Греческая газовая компания DEPA рассчиталась с "Газпромом" за апрельские поставки природного газа в евро. Об этом сообщило Афинское агентство новостей АМНА. Власти Молдавии купили газ у "Молдовагаза"

"Платеж был совершен в соответствии с указаниями Европейской комиссии от 19 мая, полностью гарантируя, что международные рамки санкций и решения Европейского союза не будут нарушены", — заявили в агентстве. — "Платеж был произведен в евро… и был полностью безопасным".