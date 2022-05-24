МОСКВА, 24 мая — ПРАЙМ. Официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов заявил, что компания подает газ через Украину в подтвержденном украинской стороной объеме на ГИС "Суджа" — 46,1 миллиона кубометров на 24 мая, на ГИС "Сохрановка" заявка снова отклонена. Греция решилась оплачивать российский газ в рублях

С 11 мая Украина перестала принимать газ для транзита через ГИС "Сохрановка", указав, что объект находится под контролем российских сил (на территории ЛНР). В результате для транзита газа в Европу остался только один вход — ГИС "Суджа". "Газпром" заявил, что перенос всех объемов на "Суджу" технологически невозможен, все обязательства перед европейскими потребителями компания выполняет, а услуги транзита полностью оплачены.