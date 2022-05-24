МОСКВА, 24 мая — ПРАЙМ. По мнению заместителя директора Института Европы РАН Владислава Белова, заявления министра экономики Германии Роберта Хабека о введении в скором времени эмбарго на российскую нефть могут быть основаны на информации, доступной только ему, объективных данных на этот счет нет. СМИ: в Германии признали попытки сломить экономику России неудачными

Немецкий министр ранее заявил, что ожидает введения эмбарго на российскую нефть в течение нескольких дней.

"На чем основывает свои расчеты Хабек, непонятно. Может, у него есть свой канал связи с Венгрией. Нам это неизвестно. Но то, что Германия в независимости от решения ЕС собирается отказаться от российской нефти, — факт, и Хабек ломает свою экономику через колено. Все альтернативные размышления господина Хабека — через польские порты поставлять и так далее — пока остаются только размышлениями. Поэтому речь в первую очередь идет о Германии", — сказал он РИА Новости.

"Конечно, Хабек может за весь ЕС размышлять. Но тогда честь ему и хвала. Наверное, он знает то, о чем не знают остальные", — добавил он.