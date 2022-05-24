МОСКВА, 24 мая — ПРАЙМ. По мнению заместителя директора Института Европы РАН Владислава Белова, заявления министра экономики Германии Роберта Хабека о введении в скором времени эмбарго на российскую нефть могут быть основаны на информации, доступной только ему, объективных данных на этот счет нет.
Немецкий министр ранее заявил, что ожидает введения эмбарго на российскую нефть в течение нескольких дней.
"На чем основывает свои расчеты Хабек, непонятно. Может, у него есть свой канал связи с Венгрией. Нам это неизвестно. Но то, что Германия в независимости от решения ЕС собирается отказаться от российской нефти, — факт, и Хабек ломает свою экономику через колено. Все альтернативные размышления господина Хабека — через польские порты поставлять и так далее — пока остаются только размышлениями. Поэтому речь в первую очередь идет о Германии", — сказал он РИА Новости.
"Конечно, Хабек может за весь ЕС размышлять. Но тогда честь ему и хвала. Наверное, он знает то, о чем не знают остальные", — добавил он.
https://1prime.ru/energy/20220524/836967538.html
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