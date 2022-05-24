МОСКВА, 24 мая — ПРАЙМ. "Россети" завершили модернизацию ключевого центра питания Кемеровской области — подстанции "Ново-Анжерская".

Объект "Россети ФСК ЕЭС" оснастили интеллектуальной системой охлаждения силовых автотрансформаторов. Это решение позволит снизить расход электроэнергии на собственные нужды подстанции при сохранении высокой надежности электроснабжения потребителей.

Работы выполнены в рамках корпоративного проекта "Энергоэффективная подстанция", применяя решения, созданные специалистами собственного R&D-центра Группы "Россети" (АО "НТЦ ФСК ЕЭС").

Подстанция 500 кВ "Ново-Анжерская" — второй по мощности центр питания Кузбасса (1502 МВА). Она обеспечивает угледобывающие предприятия на севере региона и перетоки мощности между энергосистемами Западной и Центральной Сибири.

Компания обладает многолетним опытом в области НИОКР и комплексного внедрения инновационных энергосберегающих технологий. Проект «Энергоэффективная подстанция» реализован уже на ряде центров питания, включая объекты сверхвысокого и ультравысокого классов напряжения на Дальнем Востоке, в Поволжье и центре России: 500 кВ "Хабаровская" и "Нижегородская", 750 кВ "Белый Раст", "Металлургическая" и "Опытная".

Компания "Россети" — одна из крупнейших электросетевых компаний в мире. Имущественный комплекс "Россетей" включает 35 дочерних и зависимых обществ, которые работают в 78 регионах России. В состав ПАО "Россети" входят такие ДЗО как "Россети ФСК ЕЭС", "Россети Центр", "Россети Тюмень", "Россети Центр и Приволжье", "Россети Московский регион", "Россети Урал" и другие.