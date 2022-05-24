ПАРИЖ, 24 мая — ПРАЙМ. По мнению в МИД Франции, диверсификация поставок энергоносителей в ЕС может привести к падению спроса на российские нефть и природный газ на 60-70%. Глава ЕК рассказала, когда будет достигнуто эмбарго на нефть из России

Об этом сообщается в заявлении министерства в Twitter о последствиях ситуации на Украине.

Как отметили в ведомстве, экономические же последствия украинского конфликта для всего мира уже налицо: это рост цен на продовольствие, энергоносители, а также сбои в механизме финансирования экономики.

Ранее официальный представитель французского кабмина Оливия Грегуар сообщила, что правительство Франции готовит меры по поддержке населения в свете растущих расходов на газ, продовольствие и бензин.

В конце марта президент Франции Эммануэль Макрон заявил о возможности ввести на продукты чеки, чтобы помочь наиболее бедным домохозяйствам и среднему классу справиться с продовольственным кризисом. Он также выступил с инициативой о выработке срочного плана для смягчения продовольственного кризиса, с которым может столкнуться мир в свете событий на Украине.