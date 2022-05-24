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2022
https://1prime.ru/energy/20220524/836969210.html
МИД Франции назвал условие для падению спроса на нефть и газ из России
Энергетика
Новости
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https://россиясегодня.рф
. По мнению в МИД Франции, диверсификация поставок энергоносителей в ЕС может привести к падению спроса на российские нефть и природный газ на 60-70%. Об этом сообщается в... ПРАЙМ, 24.05.2022
нефть, энергетика, экономика, новости, газ, франция, поставки газа, поставки нефти, диверсификация
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
ПАРИЖ, 24 мая — ПРАЙМ. По мнению в МИД Франции, диверсификация поставок энергоносителей в ЕС может привести к падению спроса на российские нефть и природный газ на 60-70%.
Об этом сообщается в заявлении министерства в Twitter о последствиях ситуации на Украине.
Как отметили в ведомстве, экономические же последствия украинского конфликта для всего мира уже налицо: это рост цен на продовольствие, энергоносители, а также сбои в механизме финансирования экономики.
Ранее официальный представитель французского кабмина Оливия Грегуар сообщила, что правительство Франции готовит меры по поддержке населения в свете растущих расходов на газ, продовольствие и бензин.
В конце марта президент Франции Эммануэль Макрон заявил о возможности ввести на продукты чеки, чтобы помочь наиболее бедным домохозяйствам и среднему классу справиться с продовольственным кризисом. Он также выступил с инициативой о выработке срочного плана для смягчения продовольственного кризиса, с которым может столкнуться мир в свете событий на Украине.