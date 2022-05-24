МОСКВА, 24 мая — ПРАЙМ. Германия планирует вернуть электростанции, работающие на угле или нефти, в случае прекращения поставок газа из РФ, передает агентство Блумберг со ссылкой на попавшее в его распоряжение постановление. Рост цен на продукты в Британии за три месяца достиг максимума за 13 лет

Как сообщается, во вторник министр экономики ФРГ Роберт Хабек может представить чрезвычайное постановление, позволяющее правительству страны снова использовать соответствующие объекты в случае нехватки газа.

"Данное требование на дополнительную выработку электроэнергии путем сжигания угля возникает только в случае нехватки газа или при угрозе нехватки газа и необходимости сокращения потребления газа при выработке электроэнергии", — цитирует агентство документ.

Согласно чрезвычайному постановлению, правительство Германии сможет активировать использование угольных объектов без одобрения парламента на срок до шести месяцев, при этом до 31 марта 2024 года они будет находиться в резерве.

Ранее в марте Хабек не исключал продления сроков использования угольных ТЭЦ в стране в случае угрозы энергобезопасности.

Одним из центральных предвыборных обещаний правительства Германии, которое пришло к власти в декабре минувшего года, был отказ от ископаемых энергоносителей. Согласно коалиционному договору, в 2022 году Германия должна отказаться от угольной энергетики, приняты решения о закрытии АЭС, к 2035 году страна должна стать климатически нейтральной.