КИШИНЕВ, 25 мая — ПРАЙМ. Глава "Молдовагаза" Вадим Чебан сообщил, что компания обратилась к Национальному агентству по регулированию энергетики (НАРЭ) с запросом о пересмотре тарифа на газ для бытовых потребителей. Молдавия продолжит закупать электроэнергию у "Интер РАО"

К маю годовой уровень инфляции в Молдавии достиг рекордной отметки в 27%. Глава центробанка Октавиан Армашу предупредил, что жителей страны ждет повышение тарифа на газ. При этом с 1 января в стране тариф на газ вырос с 569 до 785 долларов за тысячу кубометров.

Чабан рассказал, что запрос вызван "ростом закупочной цены природного газа и увеличением суммы тарифных отклонений АО "Молдовагаз".

Ранее Чебан объяснял, что в тариф включена закупочная цена в 620 долларов, но в апреле газ покупался по 1194 доллара за тысячу кубометром, а в мае — по 920 долларов. Глава "Молдовагаза" выдвигал идею введения двух формул расчета — отдельно для летнего и зимнего периода, в этом случае летом тариф на газ может вырасти примерно на 30% до 1,11 доллара за кубометр.

"Газпром" и "Молдовагаз" 29 октября после длительных переговоров продлили контракт на поставку газа сроком на пять лет начиная с 1 ноября. "Газпром" заявил, что с учетом ситуации в Молдавии было принято решение подписать контракт практически на условиях молдавской стороны, но при условии своевременной 100-процентной оплаты текущих платежей.