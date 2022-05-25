ПАРИЖ, 25 мая — ПРАЙМ. Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, выступая в среду на Всемирном экономическом форуме в Давосе, выразил надежду, что Евросоюз согласует эмбарго на поставки нефти из России на саммите 30-31 мая или как можно скорее после заседания.
По его мнению, реакция ЕС на украинский кризис была очень быстрой, союз ввел несколько пакетов санкций, но есть беспокойство по поводу эмбарго в отношении нефти.
"У некоторых стран есть некоторые вопросы. Надеюсь, мы сможем прийти к согласию к понедельнику и вторнику, когда будет саммит ЕС, или как можно скорее после заседания", — сказал он.
Ранее газета Financial Times сообщила, что премьер Венгрии Виктор Орбан в письменном виде сообщил главе Евросовета Шарлю Мишелю, что его страна не может поддержать санкции, пока ей не предоставят больше сведений о финансировании для помощи Будапешту в случае отказа от российской нефти. Он заявил, что достижение договоренности ЕС по поводу эмбарго на нефть из РФ в ближайшие дни "маловероятно".
https://1prime.ru/energy/20220525/836977670.html
Показать еще
Хотите получать самые важные новости экономики? Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.