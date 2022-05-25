ПАРИЖ, 25 мая — ПРАЙМ. Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, выступая в среду на Всемирном экономическом форуме в Давосе, выразил надежду, что Евросоюз согласует эмбарго на поставки нефти из России на саммите 30-31 мая или как можно скорее после заседания. "Русские нас обыграли". Какое эмбарго страшнее нефтяного

По его мнению, реакция ЕС на украинский кризис была очень быстрой, союз ввел несколько пакетов санкций, но есть беспокойство по поводу эмбарго в отношении нефти.

"У некоторых стран есть некоторые вопросы. Надеюсь, мы сможем прийти к согласию к понедельнику и вторнику, когда будет саммит ЕС, или как можно скорее после заседания", — сказал он.

Ранее газета Financial Times сообщила, что премьер Венгрии Виктор Орбан в письменном виде сообщил главе Евросовета Шарлю Мишелю, что его страна не может поддержать санкции, пока ей не предоставят больше сведений о финансировании для помощи Будапешту в случае отказа от российской нефти. Он заявил, что достижение договоренности ЕС по поводу эмбарго на нефть из РФ в ближайшие дни "маловероятно".