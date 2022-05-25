ЛОНДОН, 25 мая — ПРАЙМ. Стоимость бензина и дизельного топлива в Великобритании установила очередной рекорд, следует из данных британской ассоциации автомобилистов RAC. Энергорегулятор Британии сообщил о росте ценового порога на свет и газ

Так, стоимость литра неэтилированного бензина сейчас составляет 170,35 пенса (около 1,25 доллара), тогда как предыдущая рекордно высокая цена, зафиксированная в марте, составляла 167,3 пенса. В свою очередь, стоимость дизельного топлива выросла до 181,35 пенса (около 2,27 доллара) против предыдущего рекорда в 180,29 пенса в мае.

Глава британского минфина Риши Сунак в марте объявил, что пошлина на топливо будет снижена на 5 пенсов за литр до марта 2023 года, что является самым большим снижением топливных пошлин в истории. В свою очередь, автомобилисты назвали эту меру "каплей в море". По мнению RAC, временное снижение НДС было бы более прогрессивным способом помочь водителям, поскольку налог применяется в момент продажи топлива.

Стоимость бензина и дизельного топлива в Великобритании бьет рекорды из-за роста мировых цен на нефть на фоне санкций в отношении России и стремления отказаться от закупок российской нефти.