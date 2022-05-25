МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ. Правительство РФ разрешило в течение 90 дней осуществлять поставку газа с "Ямала СПГ" в адрес попавшей под российские санкции бывшей дочерней компании "Газпрома" — Gazprom Marketing & Trading, следует из соответствующего распоряжения, опубликованного на портале правовой информации. В Италии оценили последствия прекращения поставок российского газа

"Разрешить совершение действий, запрет которых установлен пунктом 2 указа президента РФ от 3 мая… и постановлением правительства РФ от 11 мая… и которые связаны с поставками открытым акционерным обществом "Ямал СПГ" Yamal Trade Pte. Ltd. / Ямал Трейд Пте. Лтд. сжиженного природного газа в пользу Gazprom Marketing & Trading Singapore PTE. Ltd. / Газпром Маркетинг энд Трейдинг Сингапур ПТЕ Лтд. (Сингапур)", — говорится в документе.

Отмечается, что распоряжение вступает в силу со дня его подписания и действует в течение 90 дней.

Правительство России 11 мая утвердило перечень из 31 компании, к которым применяются ответные санкции. В списке Gazprom Germania GmbH (перестала быть структурой "Газпрома" 31 марта) и входившие в ее группу компании, включая Gazprom Marketing & Trading. Также под санкции попал оператор польской части газопровода "Ямал-Европа" EuroPol GAZ, доля "Газпрома" в котором была заморожена санкциями Польши.