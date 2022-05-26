Промышленники оценили влияние санкций на российскую атомную отрасль
"Атомэнергопром": западные санкции не отказывают серьезного влияния на российскую атомную отрасль
Читать 1prime.ru в
МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. Антироссийские санкции Запада не оказывают критического влияния на работу российской атомной отрасли. Об этом сообщается в отчетности группы "Атомэнергопром" по МСФО по итогам первого квартала года.
"Введенные санкции не оказывают критического воздействия на осуществляемую группой деятельность и не увеличивают значительно финансовые риски", — говорится в отчетности.
Госкорпорация "Росатом" принимает все усилия для защиты своих интересов в связи с разрывом Финляндией контракта на строительство с участием РФ АЭС "Ханхикиви-1", отмечается в материалах.
"Атомэнергопром" входит в госкорпорацию "Росатом", консолидирует все гражданские активы российской атомной отрасли.
https://1prime.ru/energy/20220526/836991002.html
Показать еще
Хотите получать самые важные новости экономики? Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.