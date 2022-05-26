МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. Антироссийские санкции Запада не оказывают критического влияния на работу российской атомной отрасли. Об этом сообщается в отчетности группы "Атомэнергопром" по МСФО по итогам первого квартала года. Россия предлагает построить ЛЭП из Сибири в Киргизию

"Введенные санкции не оказывают критического воздействия на осуществляемую группой деятельность и не увеличивают значительно финансовые риски", — говорится в отчетности.

Госкорпорация "Росатом" принимает все усилия для защиты своих интересов в связи с разрывом Финляндией контракта на строительство с участием РФ АЭС "Ханхикиви-1", отмечается в материалах.

"Атомэнергопром" входит в госкорпорацию "Росатом", консолидирует все гражданские активы российской атомной отрасли.