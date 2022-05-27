РИМ, 27 мая — ПРАЙМ. Италия в апреле увеличила импорт энергоносителей из стран, не входящих в Европейский союз, на 193,8% в годовом выражении. Об этом сообщил Национальный институт статистики (Istat). Блумберг: Азия впервые обогнала Европу по закупкам российской нефти

Отмечается, что общей рост импорта из этих стран составил 59,3%.

Как уточняет Istat, закупки энергоносителей у России в отчетном периоде увеличились на 118,8%, в странах ОПЕК – на 109,6%.

При этом экспорт из Италии в США вырос за этот период на 19%, в страны ОПЕК — также на 19%, Турцию — а 14,7%, Великобританию — на 13,6%, Швейцарию — на 11,2%. Экспорт в Россию снизился в апреле в годовом выражении на 48,4%.

Цены на закупаемые Италией энергоносители выросли в марте в годовом исчислении на 72,5%, сообщил Istat в середине мая.