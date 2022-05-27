Италия в апреле нарастила импорт российских энергоносителей на 118%
Istat: Италия в апреле увеличила импорт российских энергоносителей на 118% в годовом выражении
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РИМ, 27 мая — ПРАЙМ. Италия в апреле увеличила импорт энергоносителей из стран, не входящих в Европейский союз, на 193,8% в годовом выражении. Об этом сообщил Национальный институт статистики (Istat).
Отмечается, что общей рост импорта из этих стран составил 59,3%.
Как уточняет Istat, закупки энергоносителей у России в отчетном периоде увеличились на 118,8%, в странах ОПЕК – на 109,6%.
При этом экспорт из Италии в США вырос за этот период на 19%, в страны ОПЕК — также на 19%, Турцию — а 14,7%, Великобританию — на 13,6%, Швейцарию — на 11,2%. Экспорт в Россию снизился в апреле в годовом выражении на 48,4%.
Цены на закупаемые Италией энергоносители выросли в марте в годовом исчислении на 72,5%, сообщил Istat в середине мая.
https://1prime.ru/energy/20220527/837001362.html
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