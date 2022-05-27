ВАРШАВА, 27 мая — ПРАЙМ. Польские компании ограничили продажу угля после отказа от импорта из России. Об этом рассказал замминистра государственных активов Петр Пызик в ходе своего выступления в парламенте. Bloomberg: Шри-Ланка начала закупать российскую нефть

Он пояснил, что спрос на сырье в Польше сейчас превышает возможности предприятий по его производству. "Компании… приняли решение ввести ограничения на продажу, чтобы обеспечить топливо на следующий отопительный сезон как можно большему количеству клиентов", — пояснил замминистра.

Чиновник признал, что в Польше сложилась сложная ситуация, потребители сталкиваются с трудностями при покупке угля.

"Невозможно в одночасье восполнить отсутствие импорта из России добычей в польских шахтах", — сказал Пызик.

По его словам, госкомпании хотят увеличить добычу этого энергоресурса в текущем году на около 1,5 миллиона тонн.

Ранее польские СМИ сообщили, что за покупкой угля в регионах выстраиваются длинные очереди, в которых можно насчитать около 100 автомобилей.