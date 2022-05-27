МОСКВА, 27 мая — ПРАЙМ. Новый газопровод из Польши в Словакию построен и готов к тестированию. Об этом сообщил словацкий премьер-министр Эдуард Хегер. Польша и Словакия запускают новый газопровод

"Словакия относится к странам, наиболее зависимым от российского газа. Поэтому нашим ключевым приоритетом является поиск альтернативных поставок и трасс энергоносителей. Сегодня я побывал в селении Вирава, где готовятся испытания уже построенного польско-словацкого газопровода. В самое ближайшее время начнется его тестирование", — написал Хегер в соцсети.

Запуск нового газопровода означает безопасность в поставках газа, доступ к получению сжиженного природного газа (СПГ) морским путем, присоединение к системе поставок норвежского газа, отметил премьер Словакии.

"Мощность польско-словацкого газопровода в направлении Словакии составит 5,1 миллиарда кубометров, это примерно годовая потребность республики в этом виде топлива. Новый газопровод станет важным стратегическим объектом… для других стран Северной и Южной Европы", — подчеркнул Хегер.

Телеканал ТА3 сообщил, что общая длина нового газопровода составляет 164 километра, из которых 103 километра приходятся на Словакию, а 61 километр – на Польшу.