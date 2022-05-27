МОСКВА, 27 мая — ПРАЙМ. Канцлер Австрии Карл Нехаммер сообщил президенту России Владимиру Путину, что "Газпром" потеряет газохранилище в Австрии, если не будет его использовать. Байден: борьба с инфляцией - знак прогресса США

"Вновь с его стороны прозвучало заверение, что все поставки полностью будут соблюдаться. Я указал ему на то, что если "Газпром" не будет использовать газохранилище, то потеряет его, оно будет предоставлено в распоряжение другим поставщикам энергии", — сказал Нехаммер журналистам после телефонного разговора с российским лидером.

Разговор состоялся в пятницу во второй половине дня.