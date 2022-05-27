МОСКВА, 27 мая — ПРАЙМ. Молдавия может столкнуться с дефицитом горючего, сообщила РИА Новости в пятницу исполнительный директор Ассоциации нефтяных компаний Ариана Дерменджи. Цена бензина и дизельного топлива в Британии установила новый рекорд

Ранее в пятницу кишиневские СМИ сообщили, что на автозаправочных станциях по всей стране заканчиваются запасы горючего, что может привести к топливному кризису.

В Ассоциации нефтяных компаний Молдавии подтвердили РИА Новости, что риск такой существует, так как автоцистерны долго простаивают на румынско-молдавской границе, а перевозка нефтепродуктов занимает около восьми дней в обоих направлениях.

"Мы предупредили власти республики о возможном постоянном дефиците топлива в стране, если не будут предприняты меры. В отправленных письмах в Таможенную службу и Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) изложено о риске острой нехватки нефтепродуктов из-за логистических причин", — сказала Дерменджи.

По ее словам, официальной реакции до сих пор нет, несмотря на то, что письма были отправлены еще 18 мая.

Дерменджи уточнила, что совместная работа молдавских и румынских таможенников на пропускных пунктах может ускорить проезд автоцистерн. "Рассчитываем, что на правительственном уровне таможенные службы обеих стран договорятся", — отметила Дерменджи.

В Национальном агентстве по регулированию в энергетике подтвердили, что получили уведомление о проблемах, связанных с транспортировкой нефтепродуктов и дефиците дизельного топлива и бензина.