ЛОНДОН, 30 мая — ПРАЙМ. Газета Times сообщила, что власти Британии хотят отложить запланированное на осень закрытие угольных электростанций на фоне опасений дальнейшего сокращения поставок российского газа в Евросоюз. Цена бензина и дизельного топлива в Британии установила новый рекорд

Отмечается, что министр энергетики страны Кваси Квартенг обратился к владельцам угольных электростанций в Драксе, Рэдклиффе и Уэст Бертоне, чтобы отсрочить их запланированное на сентябрь закрытие. Газета со ссылкой на представителя правительства отмечает, что запрос был сделан в свете российской спецоперации на Украине.

Пресс-секретарь правительства страны считает правильным изучение широкого спектра "вариантов для дальнейшего укрепления нашей энергетической безопасности и внутренних поставок, снижая затраты в долгосрочной перспективе".

Власти Великобритании взяли на себя обязательства полностью отказаться от использования угольных электростанций к октябрю 2024 года.

Как пишет газета, правительство страны при моделировании "разумного" наихудшего сценария ожидает значительный дефицит газа зимой, если Россия еще больше сократит поставки в Евросоюз.