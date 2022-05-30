Анна Москва: Польша хочет ввести Украину в Международное энергетическое агентство
МОСКВА, 30 мая — ПРАЙМ. Польша выразила желание присоединить Украину к Международному энергетическому агентству (IEA). Об этом заявила министр климата и окружающей среды страны Анна Москва.
"Польша хочет ввести Украину в Международное энергетическое агентство на ближайшей встрече в Париже", — отметила Москва. Сначала планируется сделать Украину наблюдателем. Разрешение от МЭА уже получено, подчеркнула министр.
Москва заявила, что Варшава и Киев в настоящий момент работают над синхронизацией своих энергетических систем и готовятся к импорту электроэнергии с Украины в Польшу.
"У нас есть соединение Хмельницкий-Жешув, которое в настоящее время не используется. Нас это интересует, как и украинскую сторону. Мы говорим о продаже электроэнергии с Украины в Польшу, которая поддержит нашу стабильность и позволит им использовать уже проводимую синхронизацию", — сообщила министр.
ПОСТАВКИ ТОПЛИВА
Анна Москва заявила, что Польша перестала бесплатно поставлять на Украину топливо.
"В начале (спецоперации)… мы давали это топливо бесплатно. В настоящее время это коммерческие поставки ORLEN", — отметила министр. — "Мы осуществляем их на регулярной основе, сохраняя приоритет поставок польского рынка. Топливные компании на Украине справляются. Наши поставки — это ответ на кризисную ситуацию, но этот сектор хорошо организован, поэтому там наблюдается потенциал рынка".
https://1prime.ru/energy/20220530/837022972.html