МОСКВА, 30 мая — ПРАЙМ. Нидерландская энергетическая компания GasTerra отказалась платить за российский газ рублями, после этого "Газпром" уведомил ее прекращении поставок с 31 мая.

"GasTerra решила не выполнять односторонние платежные требования "Газпрома", которые были прописаны в указе президента России Владимира Путина об оплате поставок российского газа. В ответ на решение GasTerra "Газпром" объявил о прекращении поставок с 31 мая 2022 года", — сообщается в пресс-релизе.

Прекращение поставок сырья, как отметили в компании, означает, что до 1 октября этого года — даты окончания действия контракта — не будет поставлено около двух миллиардов кубов законтрактованного газа.

В GasTerra отметили, что не знают, справится ли европейский рынок с потерей без серьезных последствий.