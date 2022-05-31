МОСКВА, 31 мая — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть во вторник утром поднимаются почти на 2%, а цена фьючерсов Brent (с поставкой в июле) поднялась выше 124 долларов за баррель впервые с 9 марта, свидетельствуют данные торгов. В Госдуме оценили российские потери из-за европейского эмбарго на нефть

По состоянию на 9.35 мск цена августовских фьючерсов на нефть марки Brent растёт на 1,87%, до 119,81 доллара за баррель, июльских — на 1,95%, до 124,04 доллара.

Июльские фьючерсы на WTI дорожают в то же время на 1,55%, до 119 долларов за баррель.