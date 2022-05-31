В Польше оценили влияние частичного нефтяного эмбарго на рынки стран ЕС
Польский министр Москва: нефтяное эмбарго против России не повлияет негативно на рынки ЕС
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ВАРШАВА, 31 мая — ПРАЙМ. Министр климата и окружающей среды Польши Анна Москва заявила в эфире телеканала Polsat, что частичное нефтяное эмбарго против России не скажется негативно на национальных рынках стран ЕС.
По ее словам, оно никак не повлияет негативно на ситуацию на национальных рынках и ЕС точно не будет в худшей ситуации, чем другие страны.
Лидеры ЕС по итогам первого дня саммита в Брюсселе достигли политического соглашения по введению частичного нефтяного эмбарго против РФ, которое коснется поставок нефти по морю. Поступающая по трубопроводу нефть не попадет в новый пакет санкций. По словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, к концу 2022 года ЕС откажется почти от 90% импорта российской нефти.
Министр также отметила, что российская нефть для стран ЕС не обязательно является самой дешевой на рынке. По ее мнению то, что "российское сырьё всегда дешевое — это миф".
Тем не менее, она не стала называть цены, по которым страны ЕС теперь смогут покупать нефть.
https://1prime.ru/energy/20220531/837033745.html
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