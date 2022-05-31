МОСКВА, 31 мая — ПРАЙМ. Правительство Японии не планирует выходить из проекта "Сахалин-2", "даже если нам скажут" прекратить участие. Об этом заявил министр экономики, торговли и промышленности страны Коити Хагиуда в ходе дебатов в бюджетной комиссии верхней палаты парламента. В Японии оценили решение Евросоюза по эмбарго на российскую нефть

Во время заседания депутат Мунэо Судзуки, известный в японской политике своей заинтересованностью в подписании мирного договора и развитии двусторонних отношений с Россией, попросил комментарий о намерении Токио защищать свои интересы относительно проекта "Сахалин-2".

"Даже если нам скажут прекратить, мы не намерены. "Сахалин-2" является концессией, над заключением которой упорно трудились наши предшественники. Хотя владельцем земли может быть Россия, право аренды, а также оборудование для сжижения газа и его транспортировки принадлежат японским компаниям и японскому правительству", — сообщил министр Японии.