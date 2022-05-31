МОСКВА, 31 мая — ПРАЙМ. Россия обладает всеми возможностями найти рынки сбыта своей нефти в Юго-Восточной Азии, Африке, бюджет страны при этом не пострадает. Об этом заявил заместитель главы экономического комитета Совета Федерации Иван Абрамов, давая РИА Новости комментарий о шестом пакете санкций Евросоюза. Премьер Бельгии рассказал об исключениях в шестом пакете санкций

Лидеры стран-членов Европейского союза договорились о частичном запрете на импорт российской нефти.

"Большая часть населения мира не поддерживает санкции против России, мы можем найти новые рынки сбыта нашей нефти в Азии, Юго-Восточной Азии, в Африке. Даже при торговле с дисконтом бюджет России не пострадает", — отметил сенатор.

Политик подчеркнул, что решение Евросоюза является "самострелом" для экономики сообщества. "Это сезонное обострение, скоро осень и решение может быть пересмотрено", — сообщил Абрамов.