МОСКВА, 31 мая — ПРАЙМ. По данным оператора газопровода Nord Stream, экспорт российского газа по "Северному потоку" во вторник упал на 7% после остановки поставок в адрес нидерландской компании GasTerra. В Нидерландах отказались платить за российский газ по схеме "Газпрома"

Так, 30 мая экспорт газа по этой магистрали, являющейся основным маршрутом для газовых поставок "Газпрома" в Европу, в среднем составляли 71 миллион кубометров в час, тогда как 31 мая показатель снизился до 66 миллионов (на 7%).

За газовые сутки 30 мая "Газпром" поставил по "Северному потоку" в Европу около 170 миллионов кубометров газа. При сохранении текущих темпов прокачки компания поставит по газопроводу 158 миллионов за газовые сутки 31 мая, то есть на 7% меньше, чем днем ранее.

Во вторник также снизилась заявка на прокачку российского газа через украинскую газотранспортную систему — до 42,12 миллиона кубометров с 46,26 миллиона днем ранее, то есть на 9%.