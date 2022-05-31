МОСКВА, 31 мая — ПРАЙМ. Постпред России при ЕС Владимир Чижов заявил в эфире телеканала "Россия 24", что частичное, "куцое" эмбарго на российскую нефть противоречит декларируемым принципам Евросоюза, когда правила якобы "едины для всех". Болгария добилась исключения из эмбарго ЕС на импорт российской нефти

По его словам, то, до чего пока договорились на политическом уровне и передали на соответствующие структуры Евросоюза для формулирования конкретного юридически обязывающего решения — это "куцый проект эмбарго".

"Потому что он частичный, где сделаны исключения, что само по себе противоречит ЕС-овской философии о том, что все должно быть едино для всех", — отметил он.

Он пояснил, что философия единства в ЕС подразумевает, что "рынок един, соответственно, и режимы для всех стран-членов должны быть едины".