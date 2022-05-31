ДОХА, 31 мая — ПРАЙМ. Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните заявила телеканалу "Аль-Джазира", что ее страна не боится прекращения поставок углеводородов из России и способна найти альтернативные источники поставок. Литва призвала создать коалицию по разблокировке поставок зерна с Украины

Она отметила, что Литва экспортирует нефть морским путем, а не через трубопроводы, "также у нас нет проблем найти альтернативные источники газа, решение об их поиске мы приняли еще в 2010 году", — сказала она.

Еврокомиссия в марте предложила разработать специальный план для Евросоюза, который может позволить снизить на две трети — то есть примерно на 100 миллиардов кубометров — спрос на российский газ в 2022 году.