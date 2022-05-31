БЕРЛИН, 31 мая — ПРАЙМ. Федеральное сетевое агентство ФРГ сообщило, что остановка поставок российского газа в Нидерланды пока не оказала влияния не снабжение Германии, безопасность газоснабжения обеспечена. "Газпром" остановил поставку газа в Нидерланды

В ежедневном докладе агентства отмечается, что газоснабжение Германии стабильно.

В результате решения "Газпрома" в отношении Нидерландов в ведомстве ожидают, что объемы прокачки газа через "Северный поток 1" снизятся примерно на 10%, эти объемы Нидерланды компенсируют из других источников.

Также ведомство сообщает, что уровень заполненности газохранилищ Германии составляет 48,4%, что выше аналогичного показателя для того же времени года в 2015, 2017, 2018 и 2021 годах.