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2022
https://1prime.ru/energy/20220531/837041519.html
В Евросоюзе вырос объем поставок сжиженного газа не из России
Энергетика
Новости
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. ПОСТАВКИ СЖИЖЕННОГО ГАЗА НЕ ИЗ РОССИИ В ЕС В ПЕРВОМ КВАРТАЛЕ 2022 ГОДА УВЕЛИЧИЛИСЬ В ДВА РАЗА — ГЛАВА ЕК Новость дополняется ПРАЙМ, 31.05.2022
энергетика, экономика, новости, газ, ес, спг, поставки газа
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 31 мая — ПРАЙМ. ПОСТАВКИ СЖИЖЕННОГО ГАЗА НЕ ИЗ РОССИИ В ЕС В ПЕРВОМ КВАРТАЛЕ 2022 ГОДА УВЕЛИЧИЛИСЬ В ДВА РАЗА — ГЛАВА ЕК
Новость дополняется