2022-05-31T17:03:00+03:00

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2022-05-31T17:03:00+03:00

2022

https://1prime.ru/energy/20220531/837041519.html

В Евросоюзе вырос объем поставок сжиженного газа не из России

Энергетика

Новости

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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html

https://россиясегодня.рф

. ПОСТАВКИ СЖИЖЕННОГО ГАЗА НЕ ИЗ РОССИИ В ЕС В ПЕРВОМ КВАРТАЛЕ 2022 ГОДА УВЕЛИЧИЛИСЬ В ДВА РАЗА — ГЛАВА ЕК Новость дополняется ПРАЙМ, 31.05.2022

энергетика, экономика, новости, газ, ес, спг, поставки газа

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Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60