МОСКВА, 31 мая — ПРАЙМ. Антиросийская санкцонная политика Европы еще один удар по конкурентоспособности экономики ЕС и благополучию граждан. Об этом заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев. Германия и Польша продолжат работу по отказу от российского газа

В шестой пакет санкций против России вошли меры по ограничению поставок российской нефти в Евросоюз.

"Лидеры ЕС в ходе саммита в Брюсселе, введя нефтяное эмбарго против России, успешно нанесли еще один удар по конкурентоспособности своей экономики и благополучию населения", — отметил сенатор в своем Telegram-канале.

"Самострел" частично ослабили – ограничения коснутся только морских поставок нефти, трубопроводы пока не трогают, но суть от этого не меняется, сказал Косачев. "Две трети российской нефти в ЕС идет танкерами, северная ветка нефтепровода "Дружба" в Польшу и Германию тоже будет перекрыта, остальные 10 — 11% идут по южной ветке в Венгрию, Словакию и Чехию, которые зависимы от трубопроводных поставок из России", — подчеркнул политик.

Исключение сделают именно для них, хотя и их будут понуждать к отказу как можно раньше, считает Косачев. "Ведь голос разума в ЕС сегодня не приветствуется, идиотизм должен быть коллективным", — написал политик.

Страны Евросоюза оказались в такой ситуации по ряду причин. Во-первых, утрата самостоятельности субъекта при реализации англосаксонской политики. Во-вторых, рост цен на энергоресурсы в связи с подъемом Азии. Наконец, проблемы на рынках сырья из-за "зеленого" фанатизма в европейских державах.

Косачев считает, что отрезать себя в данных обстоятельствах от прямых поставок дешевой российской нефти – это идеальный подарок конкурентам со стороны Брюсселя. "Если раньше они искали у себя агентов Кремля, то сейчас им впору поискать тех, кто работает на чужие "дружественные" экономики", подчеркнул сенатор.

"Что касается нашей нефти, то, конечно же, свято место пусто не будет. Да, неизбежны проблемы в связи с переориентацией потоков и с преодолением блокирующих усилий Запада. Но действия наших оппонентов могут спровоцировать энергетический кризис такого масштаба, что в пострадавших окажутся скорее потребители, чем поставщики ресурсов", — подытожил политик.