БРЮССЕЛЬ, 31 мая — ПРАЙМ. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил журналистам в Брюсселе, что страны ЕС хотят запретить третьим странам покупать нефть у России.

По его словам, Польша и все больше стран ЕС громко говорят о так называемых вторичных санкциях. Он пояснил, что это "возможность наложения санкций таким образом, чтобы российская нефть не могла продаваться также в третьи страны".

Лидеры ЕС по итогам первого дня саммита в Брюсселе достигли политического соглашения по введению частичного нефтяного эмбарго против РФ, которое коснется поставок нефти по морю. Поступающая по трубопроводу нефть не попадет в новый пакет санкций. По словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, к концу 2022 года ЕС откажется почти от 90% импорта российской нефти.