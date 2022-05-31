Белый дом назвал виновного в подорожании бензина в США на 60%
Белый дом обвинил Путина в рекордном подорожании бензина в США на 60%
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ВАШИНГТОН, 31 мая — ПРАЙМ. Американская администрация считает виной президента РФ Владимира Путина рекордный рост цен на бензин в США, составивший 60% за последние месяцы, сказала официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.
Подорожание горючего, разогнавшее инфляцию до 40-летних максимумов, администрация считает следствием конфликта на Украине и не видит в нем своей вины.
"Когда мы говорим о нынешних ценах на бензин, это действительно подорожание Путина… Тот факт, что мы наблюдаем рост цен примерно на 60% за последние несколько месяцев, связан с наращиванием (сил) и его вторжением на Украину", — сказала Жан-Пьер на брифинге для СМИ.
США сами отказались от закупок нефти в России и приветствовали аналогичное решение, которое приняли ранее страны Евросоюза.
https://1prime.ru/energy/20220531/837044437.html
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