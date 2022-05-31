ВАШИНГТОН, 31 мая — ПРАЙМ. Американская администрация считает виной президента РФ Владимира Путина рекордный рост цен на бензин в США, составивший 60% за последние месяцы, сказала официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер. Россия в марте нарастила экспорт нефти в США почти вдвое

Подорожание горючего, разогнавшее инфляцию до 40-летних максимумов, администрация считает следствием конфликта на Украине и не видит в нем своей вины.

"Когда мы говорим о нынешних ценах на бензин, это действительно подорожание Путина… Тот факт, что мы наблюдаем рост цен примерно на 60% за последние несколько месяцев, связан с наращиванием (сил) и его вторжением на Украину", — сказала Жан-Пьер на брифинге для СМИ.

США сами отказались от закупок нефти в России и приветствовали аналогичное решение, которое приняли ранее страны Евросоюза.