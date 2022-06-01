КИШИНЕВ, 1 июн — ПРАЙМ. Глава "Молдовагаза" Вадим Чебан сообщил в своем Telegram-канале, что Молдавия в июне продолжает получать газ от "Газпрома". По его словам, закупочная цена составляет около 880 долларов за тысячу кубометров, что на 40 долларов меньше, чем в мае. Тариф на газ в Молдавии с июня вырастет на 22,6%

В октябре власти республики договорились с "Газпромом" о продлении контракта на поставку газа в республику при условии проведения аудита задолженности компании "Молдовагаз" в 2022 году. Вице-премьер Молдавии Андрей Спыну сообщил, что тендер на проведение аудита провалился, в том числе из-за событий на Украине, поскольку многие компании отказались приезжать. Это могло привести к прекращению поставок газа с 1 мая, но 29 апреля "Газпром" официально подтвердил, что запланировал необходимые республике объемы топлива, но поставки на июнь не были согласованы.