Итальянский Snam купил судно-регазификатор за 350 миллионов долларов
Итальянский Snam приобрел судно-регазификатор за 350 миллионов долларов для замены газа из России
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МОСКВА, 1 июн — ПРАЙМ. Итальянский газотранспортный оператор Snam сообщил о покупке плавучей установки для регазификации и хранения газа мощностью 5 миллиардов кубометров природного топлива в год у производителя Golar за 350 миллионов долларов.
Установка под названием Golar Tundra должна приступить к работе весной 2023 года — судно, построенное в 2015 году, будет размещено в северной или центральной части Италии, где отмечается наибольшее потребление газа.
https://1prime.ru/energy/20220601/837050404.html
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