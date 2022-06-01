МОСКВА, 1 июн — ПРАЙМ. Итальянский газотранспортный оператор Snam сообщил о покупке плавучей установки для регазификации и хранения газа мощностью 5 миллиардов кубометров природного топлива в год у производителя Golar за 350 миллионов долларов. Итальянский премьер рассказал о последствиях санкций против России

Установка под названием Golar Tundra должна приступить к работе весной 2023 года — судно, построенное в 2015 году, будет размещено в северной или центральной части Италии, где отмечается наибольшее потребление газа.