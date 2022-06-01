МОСКВА, 1 июн — ПРАЙМ. Инфраструктура по приему сжиженного природного газа (СПГ) в Германии будет построена в ближайшие месяцы. Об этом заявил канцлер Олаф Шольц в ходе выступления в бундестаге. Министр экономики Германии сообщил о планах по получению СПГ

"Плавучие терминалы приема сжиженного газа будут готовы в ближайшее время. Нашими законами мы ускоряем процесс так, что не через годы или десятилетия, а через месяцы необходимая инфраструктура уже будет выстроена", — отметил глава государства.

Политик сообщил о существенном увеличении кабмином Германии масштабов инвестиций в возобновляемую энергетику. Бюрократический процесс согласования проектов будет "как минимум сокращен вдвое". Эти меры необходимы для скорейшего достижения независимости от российских источников энергии, добавил Шольц.