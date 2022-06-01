Шольц назвал дату появления инфраструктуры импорта СПГ в Германии
Шольц рассказал о готовности инфраструктуры для импорта СПГ в Германии
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МОСКВА, 1 июн — ПРАЙМ. Инфраструктура по приему сжиженного природного газа (СПГ) в Германии будет построена в ближайшие месяцы. Об этом заявил канцлер Олаф Шольц в ходе выступления в бундестаге.
"Плавучие терминалы приема сжиженного газа будут готовы в ближайшее время. Нашими законами мы ускоряем процесс так, что не через годы или десятилетия, а через месяцы необходимая инфраструктура уже будет выстроена", — отметил глава государства.
Политик сообщил о существенном увеличении кабмином Германии масштабов инвестиций в возобновляемую энергетику. Бюрократический процесс согласования проектов будет "как минимум сокращен вдвое". Эти меры необходимы для скорейшего достижения независимости от российских источников энергии, добавил Шольц.
https://1prime.ru/energy/20220601/837050775.html
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