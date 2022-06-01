ПАРИЖ, 1 июн — ПРАЙМ. Немецкие автозаправочные станции ожидают наплыва автомобилистов из Нидерландов после того, как с 1 июня в Германии вступило в силу решение о снижении налога на топливо, сообщает DutchNews. Белый дом назвал виновного в подорожании бензина в США на 60%

Отмечается, что бензин и дизель традиционно дешевле в Германии, чем в Нидерландах, на 10-15 евроцентов за литр, однако разрыв в ценах на топливо в двух соседних странах увеличится с 1 июня еще больше из-за снижения в ФРГ налога на топливо. Так, в Германии бензин обойдется дешевле на 35 евроцентов за литр, а дизель — на 17 евроцентов.

В конце марта власти ФРГ согласовали пакет мер по компенсациям гражданам в связи с ростом цен на энергоносители. В частности, Германия с 1 июня решила снизить налог на бензин и дизель. В результате стоимость литра бензина снизилась на 30%, литра дизеля — на 14 евроцентов. Данная мера будет действовать в течение трех месяцев.