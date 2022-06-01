МОСКВА, 1 июн — ПРАЙМ. В Нидерланды продолжает поступать российский газ после прекращения "Газпромом" экспорта энергоресурса компании GasTerra из-за неоплаты в рублях, ряд энергетических компаний продолжает его импортировать. Об этом сообщает Нидерландская телерадиовещательная корпорация (NOS). "Газпром" подтвердил остановку поставок газа GasTerra с 31 мая

Нидерландская энергетическая компания GasTerra в понедельник заявила об отказе оплачивать российский газ по новой схеме, после чего "Газпром" уведомил ее о прекращении поставок с 31 мая — в результате этого по действующему контракту не будет получено около 2 миллиардов кубов газа.

По данным NOS, российский газовый кран в Нидерланды не перекрыт полностью, так как ряд компаний продолжает импортировать российский газ как прямо, так и косвенно. Например, поставки газа из России осуществляются через нидерландские компании Essent и Eneco, а также немецкие Uniper и RWE.