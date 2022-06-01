МОСКВА, 1 июн — ПРАЙМ. Решение Евросоюза до конца года отказаться от импорта российской нефти негативно сказывается на нефтяном рынке Молдавии и приводит к росту цен на бензин и дизельное топливо. Об этом сообщила пресс-служба . Молдавия получит российский газ в июне дешевле, чем в мае

"Реакция рынка на недавнее решение Евросоюза отказаться от импорта нефти из РФ привела к тому, что цена барреля нефти в ходе вчерашней сессии поднялась выше отметки 123 доллара, и, как следствие, котировки Platts на нефтепродукты достигли уровня 1378 $/т бензина и 1243 $/т дизельного топлива. Учитывая, что Молдавия импортирует все нефтепродукты…, эти изменения напрямую отражаются на нефтяном секторе нашей страны", — говорится в публикации на официальном сайте регулятора.

НАРЭ отметило, что большая часть импорта в Молдавию идет из Румынии — страны, которая обеспечивает около 70% потребности в нефти за счет импорта из России. Из-за ситуации на Украине меняются традиционные логистические цепочки, поэтому доставка через Черное море становится значительно дороже.