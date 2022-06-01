МОСКВА, 1 июн — ПРАЙМ. К концу 2022 года с мирового рынка может "исчезнуть" 2-3 миллиона баррелей в день экспортируемой российской нефти из-за вводимых Евросоюзом санкций. Так считает международное рейтинговое агентство Fitch. В Молдавии рассказали о последствиях антироссийских санкций для страны

"Мы считаем, что перенаправление всех объемов российской нефти и нефтепродуктов может оказаться невозможным из-за инфраструктурных ограничений, самоограничений покупателей и логистических сложностей, таких как потенциальные ограничения на предоставление страховки для грузов с российской нефтью. В результате, по нашим оценкам, к концу 2022 года с мирового рынка может исчезнуть 2-3 миллиона баррелей в день российского экспорта нефти, или около четверти добываемой нефти в стране", — отмечает агентство. Кроме того, в связи с этим ожидается большее увеличение цен на нефть до конца года, но в среднесрочной перспективе эти цены будут умеренными.