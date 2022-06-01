Fitch оценило последствия "ухода" российской нефти с рынка
Fitch: мировой рынок потеряет до трех миллионов баррелей в день из-за санкций против России
Читать 1prime.ru в
МОСКВА, 1 июн — ПРАЙМ. К концу 2022 года с мирового рынка может "исчезнуть" 2-3 миллиона баррелей в день экспортируемой российской нефти из-за вводимых Евросоюзом санкций. Так считает международное рейтинговое агентство Fitch.
"Мы считаем, что перенаправление всех объемов российской нефти и нефтепродуктов может оказаться невозможным из-за инфраструктурных ограничений, самоограничений покупателей и логистических сложностей, таких как потенциальные ограничения на предоставление страховки для грузов с российской нефтью. В результате, по нашим оценкам, к концу 2022 года с мирового рынка может исчезнуть 2-3 миллиона баррелей в день российского экспорта нефти, или около четверти добываемой нефти в стране", — отмечает агентство. Кроме того, в связи с этим ожидается большее увеличение цен на нефть до конца года, но в среднесрочной перспективе эти цены будут умеренными.
https://1prime.ru/energy/20220601/837055517.html
Показать еще
Хотите получать самые важные новости экономики? Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.