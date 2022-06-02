МОСКВА, 1 июн — ПРАЙМ. Введенные в отношении России санкции могут способствовать снижению уровня жизни ее граждан, но они все еще очень далеки от того, чтобы лишить российскую экономику жизненной силы — экспорта нефти и газа, признал в статье для британского издания Spectator обозреватель Росс Кларк. Байден рассказал об идее покупать российскую нефть ниже рыночной цены

Он напомнил, что с февраля страны ЕС заплатили России более 40 миллиардов фунтов стерлингов за ее газ и нефть. И даже после подписания Брюсселем в понедельник нового соглашения об ограничениях торговля этими товарами будет продолжаться в значительных объемах. Речь в этом решении идет лишь о прекращении импорта нефти, которая доставляется из России морским транспортом. Импорт по трубопроводу, на долю которого приходится четверть от общего объема, будет освобожден от ограничений. Это необходимо для обеспечения продолжения поставок в Словакию, Чехию и Венгрию, которые сильно зависят от трубопроводов — Словакия получает таким образом практически всю свою нефть.

Польше и Германии будет разрешено продолжать получать нефть из российских трубопроводов, хотя они заявили, что попытаются прекратить закупки до конца года. Если предположить, что они уложатся в этот срок, лучшее, на что можно надеяться, — это то, что к этому времени в следующем году импорт нефти в ЕС из России сократится на 90% по сравнению с уровнем до начала боевых действий на Украине, пишет автор.

Тем временем газ из России продолжает поступать в Европу, и мало надежды остановить это в ближайшем будущем, даже с учетом того, что Германия спешно строит терминалы, чтобы иметь возможность импортировать СПГ из Катара и других стран, отмечается в статье.

"Но даже если бы ЕС мог согласиться на прекращение импорта нефти и газа, идея о том, что Запад может вести санкционную войну против России в одиночку, фатальным образом подрывается той реальностью, что есть и другие крупные потребители, готовые забрать российскую нефть или газ, от которой Запад отказывается. В апреле стоимость китайского импорта из России выросла на 56%, так как нефть и газ, которые ранее должны были идти в Европу, были перенаправлены туда. Индия также не проявила особой склонности вводить санкции против России и скорее стремилась покупать российские энергоносители по сниженной цене", — пишет Росс.

По его словам, зависимость Европы от российских нефти и газа является результатом многолетней непродуманной энергетической политики, которая ставила обязательства по сокращению выбросов углерода выше геополитической реальности. Он напомнил, что "Северный поток — 2" был согласован даже после присоединения Крыма к России в 2014 году. "В спешке это не отменить, но даже если бы это было возможно, мы все равно не смогли бы обрушить российскую экономику без помощи Китая, Индии и других крупных потребителей энергии", — подчеркнул автор.