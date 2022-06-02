МОСКВА, 2 июн — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в четверг утром падают более чем на 1,5%, рынки оценивают новости о возможном увеличении добычи Саудовской Аравией, свидетельствуют данные торгов. СМИ: Саудовская Аравия заявила о готовности нарастить добычу нефти

По состоянию на 9.08 мск цена августовских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 1,55%, до 114,49 доллара за баррель, июльских фьючерсов на WTI — на 1,7%, до 113,3 доллара.

Ранее газета Financial Times сообщила, что Саудовская Аравия готова нарастить производство нефти, если в России добыча значительно упадет на фоне западных санкций. Ожидания увеличения производства "черного золота" сдерживают котировки.

Не дает заметной поддержки и статистика Американского института нефти (API), опубликованная в ночь на четверг. Согласно данным института, коммерческие запасы нефти в США за неделю по 27 мая снизились на 1,2 миллиона баррелей.

Официальная статистика о коммерческих запасах в США за прошлую неделю будет опубликована минэнерго страны вечером в четверг. Аналитики ждут снижение запасов на 1,4 миллиона баррелей.